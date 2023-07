Investigação constata que Militão também foi vítima de racismo em jogo entre Valencia e Real Madrid

Espanha - A partida entre Valencia e Real Madrid, que aconteceu no dia 26 de maio, ficou marcada pelas ofensas criminosas contra Vini Jr. No entanto, o atacante brasileiro não foi a única vítima de racismo na partida. De acordo com a rádio espanhola "Cadena Cope", o zagueiro Eder Militão, de 25 anos, também foi alvo de crime racial no no estádio Mestalla.

A investigação corre na justiça espanhola, após um processo aberto pela LaLiga sobre os ataques racistas a Vini Jr. Com o crime também se estendendo a Militão, o zagueiro do Real Madrid será convidado a depor. A investigação cita três torcedores do Valencia que foram identificados. Um por Vini Jr e outros dois pelo sistema de câmeras do estádio. Dois deles deram esclarecimentos em junho e um foi ouvido nesta terça.

Vini Jr sofreu durante a última temporada europeia diversas manifestações racistas. No entanto, após a partida contra o Valencia, o brasileiro, de 22 anos, cobrou punições de forma veemente e ameaçou deixar o futebol espanhol. A partir deste momento, a La Liga passou a agir com mais rigor.

Dois dias depois da partida entre Valencia e Real Madrid, três torcedores foram detidos, posteriormente, eles foram liberados. A Federação Espanhola fechou um setor do estádio Mestalla e multou o Valencia. A entidade também anulou a expulsão de Vinicius Junior no jogo ao indicar mau uso do VAR. Em Madri, a polícia espanhola prendeu quatro suspeitos de simularem o enforcamento do brasileiro em janeiro, no clássico contra o Atlético.