Clube da Série B anuncia as contratações por empréstimo de defensores do Fluminense

Zagueiro revelado pelo Fluminense, Luan Freitas foi anunciado como a nova contratação do Londrina para a disputa da Série B. Ele chega por empréstimo válido até final da temporada.

Visando melhorar a qualidade do elenco, o Tubarão apresentou o novo zagueiro da equipe principal. Luan Freitas, cria do Fluminense, chega ao Londrina por empréstimo até o final da temporada.



Rafael Martins / SM SPORTS#vamospracimatubarão #londrinaec pic.twitter.com/I0XlgVWM3Y — Londrina E C (@LondrinaEC) July 11, 2023

Além de Luan Freitas, outro jogador do Fluminense que também chega ao Londrina é o lateral-esquerdo Marcos Pedro. Ele estava emprestado ao Volta Redonda para a disputa da Série C e chega ao Tubarão em um novo empréstimo junto ao Tricolor.

O Londrina segue aproveitando a janela de transferências para reforçar o elenco que disputa a Série B. Marcos Pedro, lateral de 21 anos chega ao Tubarão por empréstimo até o final da temporada.



Rafael Martins / SM SPORTS#londrinaec #vamospracimatubarão pic.twitter.com/nYiEe0k0LX — Londrina E C (@LondrinaEC) July 11, 2023

Considerado uma das maiores joias de Xerém, Luan Freitas conviveu com inúmeras lesões no Fluminense e ainda não conseguiu se firmar na equipe profissional do clube. Ele fez apenas uma partida no time principal do Tricolor, na derrota por 2 a 1 para o Resende no Campeonato Carioca de 2021.