Debinha fala sobre reta final de preparação antes da estreia na Copa: 'Agora é tudo ou nada'

Faltando 13 dias para a estreia da seleção brasileira feminina na Copa do Mundo, as jogadoras continuam a preparação em Gold Coast, na Austrália, visando a partida contra o Panamá, no próximo dia 24 de julho. Um dos principais pontos que a comissão técnica vem pregando nos últimos trabalhos com as atletas é a intensidade. Foi o que destacou a atacante Debinha, em entrevista ao portal "GE", após o treino de terça-feira (11).



"A gente sempre vai dar 100%, mas tem jogadas que não vamos chegar junto, a gente tira o pé também, mas é aquilo. Nunca deixar cair a intensidade do treino que é algo que a comissão técnica tem pedindo bastante. Agora é tudo ou nada. Nas últimas duas semanas é para continuar fazendo nosso trabalho com inteligência, calma, lapidar o time e ir para cima", contou a jogadora.



Durante o período de treinamentos na Austrália, Pia Sundhage aproveita para fazer diversos testes. Assim, Debinha também ressaltou a importância das variações que estão sendo promovidas pela comandante em busca da escalação ideal para o primeiro jogo do Brasil.

"É muito importante o que a Pia vem fazendo, tentando outros esquemas também. Tem muitas meninas no ataque, meninas que podem começar jogando. A gente não tem quem vai sair jogando ainda. A competição está muito grande. Isso a gente tem que levar para dentro de treino, jogo. Vamos fazer um jogo-treino em breve. Que possamos continuar nosso trabalho porque nada é certo. Essa competitividade dentro do grupo é muito importante para também elevar o nível da equipe. E como citei, ter mais um esquema tático é muito importante e ela vem fazendo isso. O time está correspondendo à altura e fico feliz por isso. Agora é dar continuidade", revelou a atacante.

A seleção brasileira vai fazer a sua estreia no Mundial no dia 24 de julho, em Adelaide, onde encara o Panamá, em partida válida pelo Grupo F. A bola rola às 8h (de Brasília).