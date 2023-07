Real Madrid prepara proposta astronômica para contratar Mbappé

O Real Madrid deseja a contratação de Kylian Mbappé para a temporada e não medirá esforços para tirar o atacante do PSG.

Segundo informações do jornalista espanhol Ramón Álvarez, Mbappé teria à sua espera um contrato do time espanhol com valores estratosféricos, similares aos apresentados por times árabes para craques do futebol mundial nesta janela de transferências.



São cerca de 25 milhões de euros (cerca de R$ 135 milhões na cotação atual) livres de impostos por temporada, com o acréscimo de variáveis que podem chegar aos 30/35 milhões de euros (R$ 187 milhões).



Os valores não englobariam ainda um possível acordo comercial entre Mbappé e Real Madrid, para fortalecer as marcas.



O conflito entre PSG e Kylian Mbappé aumenta a cada dia. Segundo o jornal ‘Le Parisien’, o clube francês está totalmente irritado com a postura do jogador e o forçará a ser vendido nesta janela de transferências.



A equipe parisiense usará todos os métodos de pressão possíveis para convencer o jogador a aceitar um novo projeto. Em junho, Mbappé entregou uma carta ao PSG dizendo que não ativará a renovação de contrato além de junho de 2024, término do atual vínculo.