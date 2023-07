Arena futurista de Las Vegas custa R$ 10 bilhões e receberá eventos da NBA e UFC

A arena futurista de Las Vegas ainda não foi inaugurada, mas já está impressionando. Com custo estimado em US$ 2,3 bilhões (cerca de R$ 10 bilhões), a MSG SPhere chama a atenção com uma esfera revestida em telas de LED que produzem exibições visuais. A inauguração está prevista para o dia 29 de setembro, com show do U2.

A MSG SPhere foi iluminada pela primeira vez em 4 de julho, data que celebra a independência dos Estados Unidos. A arena futurista possui cerca de 1,2 milhões de telas de LED. No último fim de semana, ela foi iluminada no formato de uma bola de basquete em homenagem a Summer League, o torneio de pré-temporada da NBA.

O local tem capacidade para 18.600 pessoas e poderá ser utilizado de diversas maneiras. A estrutura tem 112 metros de altura, 156 metros de largura, assentos imersivos e tecnologias multissensoriais. Além de shows, a arena futurista também receberá exibições de filmes exclusivos e outros eventos, como jogos da NBA e lutas do UFC.

A MSG SPhere também será uma atração da etapa de Las Vegas na Fórmula 1, em novembro deste ano. A cidade retorna ao calendário da categoria mais famosa do automobilismo após 41 anos com um circuito noturno de rua. A pista terá 6,12 km de extensão, 14 curvas, uma chicane e três retas, e passará ao redor dos principais cassinos e hotéis. Serão 50 voltas.