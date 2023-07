Pogba recebe proposta milionária e pode deixar o futebol italiano

O volante francês Paul Pogba se tornou o novo alvo do futebol saudita e pode deixar a Juventus em breve. Entre os principais interessados no craque estão Al-Ahli e Al-Ittihad. É o que informa o jornal italiano "La Gazzetta dello Sport".

Após recusar a primeira proposta dos árabes com salários na casa dos 100 milhões de euros por três anos de contrato, o francês teria recebido uma nova oferta na casa de 150 milhões de euros. De acordo com o "L'Équipe", o jogador possui interesse em seguir na Itália, visando a sua convocação para a Eurocopa do ano que vem.

Pogba esteve em Jeddah no último final de semana e teria visitado as instalações do Al-Ahli e também do Al-Ittihad, novo time dos seus compatriotas Benzema e Kanté que podem ter papel crucial no convencimento do jogador. A ideia dos clubes árabes é seguir o projeto de expansão do futebol local atraindo grande estrelas do futebol europeu por salários astronômicos, e o volante seria mais um nome fundamental neste processo.

Aos 30 anos, Paul Pogba surgiu em pequenos clubes do futebol francês antes de ser lançado nos profissionais do Manchester United, por onde teve duas passagens, assim como na Juventus. Campeão do mundo com a França em 2018, o atleta também possui o prêmio de melhor jovem da Copa de 2014.