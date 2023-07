Vini Jr curte férias no Rio de Janeiro e visita o Cristo Redentor

Rio - O atacante Vini Jr, do Real Madrid, aproveitou as férias no Rio de Janeiro para visitar o Cristo Redentor. O novo camisa 7 do Real Madrid esteve acompanhado do volante francês Eduardo Camavinga, companheiro de equipe. Os jogadores subiram no topo da estátua localizada no alto do morro do Corcovado e puderam ver a Cidade Maravilhosa do melhor ângulo possível.

"O Rio de Janeiro continua lindo", escreveu Vini Jr.

Vini Jr e Camavinga ganharam mais dias de descanso do Real Madrid por causa da participação na última data Fifa. O restante do elenco que não participou do último compromisso com suas seleções e reforços se reapresentaram na última segunda-feira (10), CT Valdebebas, em Madri, para iniciar os trabalhos de pré-temporada.

O Real Madrid viajará aos Estados Unidos para realizar quatro amistosos de pré-temporada, incluindo um clássico com o Barcelona. O clube espanhol também enfrentará os italianos Milan e Juventus, além do inglês Manchester United. A estreia dos merengues no Campeonato Espanhol está prevista para o dia 12 de agosto, contra o Athletic Bilbao.

Confira a publicação de Vini Jr: