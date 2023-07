Presidente do Barcelona confirma a contratação de Vitor Roque e elogia o brasileiro

Em entrevista ao jornal espanhol "Mundo Deportivo", publicada nesta terça-feira, 11, o presidente do Barcelona, Joan Laporta, confirmou a contratação de Vitor Roque, atacante do Athletico e uma das principais joias do futebol brasileiro. O mandatário do clube catalão revelou que o contrato já está assinado e disse que o jogador deve chegar ou no início ou no meio de 2024.

"Já está contratado. Temos esse plano de viabilidade e está previsto para janeiro ou junho (2024), a menos que as circunstâncias previstas melhorem, embora ainda possam ocorrer. O contrato está assinado e feito, e o jogador já é do Barça. Ele é jogo bonito", disse Laporta.

Vitor Roque foi negociado por 40 milhões de euros fixos. No entanto, o valor total da negociação pode chegar até de 74 milhões de euros. Há possibilidade de 21 milhões de euros em bônus, além de 13 milhões em impostos e taxas.



Veja mais declarações de Laporta sobre Vitor Roque:

Joan Laporta é o presidente do Barcelona AFP

O QUE ESPERA DO JOGADOR?

"Gols. É um estilo muito próprio. Não dá para comparar com Ronaldo ou Romário. É um jogador que pisa na área e chuta com as duas pernas de qualquer lugar dentro da área".

A QUEM ELE LEMBRA?

"É diferente dos que tivemos. Não posso dizer que é um Ronnie porque ele joga diferente, nem um Romário, que era de desenho animado. Tem muita potência e, apesar de ser muito jovem, pode ser comparado ao Ronaldo, que tivemos com uma força da natureza espetacular. É poderoso e é brasileiro".