Carlo Ancelotti será julgado na Espanha após suspeita de fraude fiscal

Espanha - Treinador do Real Madrid e suposto futuro comandante da Seleção, Carlo Ancelotti será julgado na Espanha por fraude financeira. O italiano não teria declarado 386.361 euros (aproximadamente R$ 2 milhões) em 2014, na sua primeira passagem pelo clube merengue. As informações são do jornal "El Mundo".

Tal valor é correspondente dos direitos de imagem que o treinador recebeu em seu primeiro ano no Real Madrid. Segundo o jornal, Ancelotti admitiu a fraude, alegando que foi mal assessorado pelas pessoas que o ajudaram a declarar o imposto de renda na época. O italiano, entretanto, declarou corretamente ter recebido o salário de mais de 5,8 milhões de euros.

Ancelotti, entretanto, não deve ir para cadeia caso seja condenado por tal crime. Espera-se que haja um acordo no resultado do julgamento e que o italiano aceite uma pena de prisão que não se necessite, obrigatoriamente, em seu cumprimento atrás das grades.

Vale ressaltar que Ancelotti já foi absolvido de uma segunda acusação do mesmo delito, em 2015, quando o italiano completava seu segundo ano como treinador do Real Madrid.