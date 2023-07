Suspeito de participar de assalto ao apresentador Neto é detido

Um dos suspeitos de ter participado do assalto ao apresentador Neto foi preso nesta terça-feira (11) no centro de São Paulo. Identificado como Nathan Rodrigues dos Santos, de 21 anos, o assaltante foi reconhecido pelo produtor Renato Nalesso, que estava com o ex-jogador no momento da ocorrência.



O suspeito foi preso por volta das 14h e foi encaminhado ao 14º Distrito Policial, em Pinheiros, zona oeste da capital paulista, onde é realizado o inquérito policial.



Neto e Renato Nalesso foram abordados por dois homens próximo à sede do "Grupo Bandeirantes", onde o ex-jogador apresenta o programa "Donos da Bola". O assalto aconteceu na rua João de Pietro, no bairro do Morumbi, na zona sul da cidade.

O assalto foi registrado por câmeras de segurança da região e as imagens foram divulgadas no programa "Brasil Urgente", da "Band". O vídeo mostra o momento em que os criminosos quebram a janela do passageiro do carro e roubou o celular de Nalesso.

Em seguida, Neto saiu do carro e tentou correr atrás dos assaltantes, mas não conseguiu pegá-los. Assim, os criminosos entraram em outro veículo, um Renault Sandero prata, que estava estacionado próximo ao local, e fugiram. Um deles estava com uma camisa da Juventus, enquanto o outro usava um moletom com capuz.