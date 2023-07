Clube de Luís Castro e CR7 é punido pela Fifa e não poderá inscrever reforços

Rio - Novo treinador do Al-Nassr, Luís Castro, teve uma notícia ruim nesta quarta-feira. A Fifa puniu o clube saudita devido a uma dívida do time saudita com o Leicester pela compra do atacante nigeriano Musa, em 2018. Com isso, a equipe não poderá inscrever novos jogadores.

O valor devido são os bônus de desempenho de 390 mil libras (R$ 2,4 milhões), fora os juros. O Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) havia sido favorável ao clube inglês e, em 2021, o Al-Nassr foi avisado que seria impedido de inscrever novos jogadores caso não realizasse o pagamento. O clube saudita trabalha para resolver a questão o quanto antes e ficar liberado.

Até o momento, o clube de Luís Castro acertou com apenas um reforço para a próxima temporada. Trata-se do meio-campista croata Brozovic, que estava na Inter de Milão, e foi contratado por 18 milhões de euros (R$ 96 milhões).

Luís Castro deixou o Botafogo recentemente e encerrou seu contrato com o clube carioca que ia até abril de 2024. O técnico optou por aceitar a proposta do Al-Nassr, clube que tem Cristiano Ronaldo como maior estrea.