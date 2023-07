Ex-jogador do Flamengo participa de pré-temporada do Real Madrid

Rio - Revelado no Flamengo, o meia-atacante Reinier segue à espera de um novo empréstimo no Real Madrid. O jogador, de 21 anos, se reapresentou nesta semana e participa da pré-temporada com o time principal dos merengues, mas não está nos planos do técnico Carlo Ancelotti para 2023/24.

Na última temporada, Reinier defendeu o Girona, da primeira divisão do Campeonato Espanhol. Ele disputou 18 partidas, marcou dois gols e colaborou com uma assistência. O jogador sofreu com lesões e isso impediu que tivesse uma maior sequência com a equipe catalã, que ficou em 10º lugar na competição.

Desde que chegou ao Real Madrid em 2020, Reinier também foi emprestado ao Borussia Dortmund, da Alemanha, entre 2020 e 2022. Segundo o jornal "AS", o clube espanhol entende que o jogador ainda não tem o rendimento necessário para permanecer no elenco.

Reinier nunca jogou no time principal do Real Madrid. Além dos empréstimos, também atuou pelo Castilla, o time B do clube. O jovem brasileiro custou 30 milhões de euros (R$ 136 milhões na cotação da época) e tem contrato com os espanhóis até junho de 2026.