Clube sul-americano tenta a contratação de Cavani

Rio - Após mais de 16 anos na Europa, o atacante Edinson Cavani pode estar retornando à América do Sul. Segundo o “Olé”, o Boca Juniors negocia a contratação do uruguaio de 36 anos e caminha a "passos firmes" para o acerto.



O Boca já iniciou as conversas com o irmão e empresário de Cavani, Walter Guglielmone. O jogador ainda tem mais um ano de contrato com o Valencia, mas com a perda de espaço deve antecipar sua saída e rescindir com os espanhóis.



Cavani é um antigo sonho do Boca Juniors. No ano passado, os argentinos também tentaram a contratação do atacante, mas ele preferiu permanecer na Europa e acertou com o Valencia.



Após um ano, o cenário mudou. Cavani quer jogar a Libertadores pela primeira vez na carreira e foi ele, inclusive, quem tomou a iniciativa de procurar Riquelme para negociar.