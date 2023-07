Vídeo: Mbappé é visto treinando em estádio de pequena cidade da França

Principal alvo do Real Madrid e com futuro indefinido no PSG, o atacante Mbappé foi visto treinando longe dos holofotes na última segunda-feira (10). O astro francês buscou tranquilidade e treinou em um estádio de Thor, cidade de 9 mil habitantes que fica no sul da França. As imagens foram registradas e publicadas nas redes sociais.

Acompanhado de seu pai e de outros familiares, Mbappé treinou no estádio Roger-Faury. O campo costuma ser usado por uma equipe de rugby, que deixou o local para o astro realizar suas atividades. A instalação foi trancada com cadeado e protegida pela polícia no momento.

O vídeo publicado por um morador local nas redes sociais gerou alvoroço. O prefeito de Thor, Yves Bayon não quis dar entrevista à imprensa para não causar tumulto na cidade.

"Tem que ser o mais discreto possível. Não queremos um tumulto ligado à chegada dele", disse ao jornal "Le Parisien".

Esperado para se reapresentar ao PSG na próxima segunda-feira (17) após as férias da temporada europeia, Mbappé não deve renovar seu contrato com o clube francês, que vai até junho de 2024. Com isso, os franceses desejam negociar o astro para que não saia de graça ao fim do vínculo.

O atacante, de 24 anos, tem seu valor de mercado estipulado em 180 milhões de euros (cerca de R$ 963 milhões). Na última temporada pelo clube francês, ele marcou 41 gols e deu 10 assistências em 43 jogos disputados.