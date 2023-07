Goleiro do PSG não resistiria se ferimento tivesse mais meio centímetro, diz hospital

Espanha - O Hospital Virgen del Rocío, em Sevilha, onde está internado o goleiro Sergio Rico, do PSG, divulgou novas informações sobre a situação do jogador. Segundo boletim médico, o atleta teria morrido se o ferimento que sofreu tivesse mais meio centímetro de profundidade.



Rico está internado desde o dia 28 de maio, quando sofreu um acidente ao andar de cavalo. O jogador já perdeu 23 quilos, mas vem se recuperando bem e não tem dificuldades para se comunicar. A alta pode acontecer ainda nesta semana.



Segundo a imprensa local, no acidente, Sergio Rico caiu do cavalo e recebeu um pisão do animal entre o pescoço e a cabeça. Seu estado foi considerado grave, mas deixou a UTI na última semana e foi transferido para um quarto.