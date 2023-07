Defensor da Premier League é acusado de quebrar regras de apostas 375 vezes

O zagueiro Harry Toffolo, do Nottingham Forest, foi acusado de quebrar regras de apostas da Federação Inglesa de Futebol (FA) 375 vezes. As violações teriam ocorrido em um período de três anos, entre 2014 e 2017, quando o defensor atuava pelo Norwich City. O atleta passou por equipes de menor expressão, como Swindon, Rotherham, Peterborough e Scunthorpe, no tempo em que as infrações teriam ocorrido.



Toffolo, agora com 27 anos, tem até o dia 19 de julho para apresentar sua defesa. Caso seja condenado, o zagueiro deve receber uma suspensão semelhante à do atacante Ivan Toney, do Brentford, que foi punido por oito meses após ser julgado por violar as mesmas regras de apostas da FA 232 vezes.

"Harry Toffolo, do Nottingham Forest, foi acusado de má conduta em relação às nossas regras de apostas. É alegado que o defensor violou a Regra E1(b) da FA 375 vezes entre 22 de janeiro de 2014 e 18 de março de 2017. Harry Toffolo tem até quarta-feira, 19 de julho de 2023, para fornecer sua resposta", disse a FA, em comunicado.



Contratado junto ao Huddersfield em julho de 2022, Toffolo atuou em 21 jogos pelo Nottingham Forest na última temporada, sendo nove como titular.