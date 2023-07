'Estamos felizes com a decisão que tomamos', afirma Messi após chegada em Miami

Buscando um novo desafio na sua vitoriosa carreira, Lionel Messi desembarcou nos Estados Unidos na última terça-feira (11), país onde será seu o novo endereço. O craque vai atuar pelo Inter Miami, time no qual um dos donos é o ex-meia David Beckham. Em entrevista a "Television Publica", emissora da Argentina, o jogador afirmou estar satisfeito com a escolha em conjunto com a família.

"Estou me sentindo bem, estamos felizes com a decisão que tomamos", disse Messi.

O campeão mundial em 2022 falou sobre sua mudança e o nível da MLS, liga de futebol dos Estados Unidos, que é considerada tecnicamente mais fraca que os torneios nacionais da Europa.



"Ir para os EUA não vai mudar a minha mentalidade e a minha atitude", rebateu o camisa 10.

Aos 36 anos, Messi foi perguntado sobre a possibilidade de se aposentar da seleção argentina, mas o atacante afirma não saber até quando representará o seu país.

"Nem eu sei até quando. Vai acontecer quando tiver que acontecer. Depois de ter conseguido tudo, resta aproveitar e esperar que o tempo diga quando é o momento", finalizou o argentino.