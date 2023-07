Justiça acata pedido e solta torcedor do Flamengo acusado de matar palmeirense

Rio - A Justiça de São Paulo acatou o pedido do promotor Rogério Leão Zagallo e solicitou a soltura de Leonardo Felipe Xavier Santiago, torcedor do Flamengo acusado de matar a palmeirense Gabriela Anelli, de 23 anos, no último sábado (8), nos arredores do estádio Allianz Parque. A decisão foi da juíza Marcela Raia de Sant’Anna.

Além de solicitar a soltura do flamenguista, a juíza também solicitou que o inquérito seja transferido do Drade, a delegacia especializada em crimes relacionados ao esporte, a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Marcela Raia de Sant’Anna criticou a condução do caso pelo delegado Cesar Saad. A decisão foi publicada na tarde desta quarta-feira (12).

"Conforme imagens dos fatos feitas por pessoas desconhecidas, a pessoa que arremessou a garrafa contra os torcedores palmeirenses trata-se de um homem que possui barba, sendo, portanto, fisicamente diferente do autuado, além de vestir camisa clara, diversa da camisa do time do Flamengo que o autuado vestia quando foi preso", disse a juíza na decisão.

Leonardo Felipe Xavier Santiago, de 26 anos, foi preso em flagrante e teria admitido em depoimento que arremessou a garrafa de vidro que acertou Gabriela Anelli. A vítima recebeu atendimento na ambulância do estádio e foi levada ao hospital Santa Casa, no centro de São Paulo. Ela sofreu duas paradas cardíacas e faleceu na manhã da última segunda-feira (10).

O promotor alegou que as provas são inconclusivas e fez críticas ao delegado Cesar Saad, responsável pela investigação, por ter dito em entrevista que Leonardo Felipe Xavier Santiago havia assumido ter atirado a garrafa. No último depoimento, o torcedor do Flamengo mudou a versão, negou ter arremessado o objeto e afirmou ter lançado gelo em direção aos palmeirenses.

A confusão teria ocorrido por volta das 17h45 (de Brasília), quando o portão dos visitantes foi aberto para a entrada de um carro da Guarda Municipal. Neste momento, torcedores do Palmeiras e do Flamengo trocaram xingamentos e uma garrafa de vidro foi arremessada em direção aos palmeirenses. Os estilhaços acertaram Gabriela Anelli no pescoço. Ela estava nos arredores, mas não envolvida na confusão.