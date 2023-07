Raphinha, do Barcelona, recebe oferta de clube árabe

O atacante Raphinha, do Barcelona, entrou no radar do futebol árabe. Segundo o jornalista, Achraf Ben Ayad, o jogador brasileiro recebeu, nos últimos dias, uma proposta milionária de um clube local, esse que não teve o nome revelado.



Raphinha tem contrato com o Barcelona até 2027. Apesar disso, recentemente ele despertou interesse de clubes europeus como Bayern de Munique , da Alemanha, além de Chelsea e Newcastle , da Inglaterra.

Entretanto, o brasileiro já externou que gostaria de permanecer no clube catalão. Nos últimos anos, ele vinha sendo um dos destaques da equipe europeia.

O atacante, de 29 anos, iniciou sua carreira no Avaí, e teve passagem por clubes Sporting, de Portugal, e Leeds United, da Inglaterra, antes de ir para o Barcelona. Conhecido mundialmente no futebol, ele também passou pela seleção brasileira e disputou a Copa do Mundo de 2022.