Preparador físico acusado de racismo em partida contra o Corinthians tem prisão preventiva decretada

O preparador físico do Universitario, Sebastian Avellino Vargas, teve sua prisão preventiva declarada sobre o suposto caso de racismo realizado na partida com o Corinthians na Neo Química Arena, pela Copa Sul-Americana.



A decisão sobre a prisão preventiva foi tomada após audiência de custódia nesta quarta-feira, no Fórum Criminal da Barra Funda, em São Paulo.

O caso ocorreu no final da partida na qual o Corinthians venceu por 1x0, com gol de Felipe Augusto. O membro da equipe peruana foi preso após parte da torcida atrás do banco de reservas alertarem dois membros da Polícia Militar sobre o gesto racista de Sebastian, que segundo os espectadores, imitou um macaco.

O preparador, acompanhado de dois diplomatas peruanos, negou ter feito os gestos racistas na partida em depoimento ao delegado, dizendo que sofreu cusparadas dos espectadores do jogo. Três torcedores corintianos foram utilizados como testemunha no caso, e relataram o crime.