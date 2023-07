Kylian Mbappé exalta futebol africano e cita Vini Jr sobre importância de combater o racismo

Rio - O atacante do PSG, Kylian Mbappé, de 24 anos, concedeu uma entrevista à emissora de TV da Costa do Marfim, "NCI", e falou sobre alguns assuntos como futebol africano e o combate ao racismo no futebol. Sobre o nível dos atletas nascidos na África, o atacante francês afirmou que tem sido cada vez melhor.

"Há uma grande evolução no futebol africano. Antes, existia uma superioridade que hoje não existe. Marrocos no último Mundial, Tunísia nos derrotou na fase de grupos, equipes de muita qualidade, jogadores de equipes do mundo todo e o nível sobe a cada ano. Há grandes jogadores, como Salah, Sadio Mané, Achraf e jogam nos melhores times do mundo", disse.

Outro tema abordado foi o racismo. Mbappé lembrou as situações vividas por Vini Jr na Espanha e citou que a situação precisa ser combatida com rigor no futebol europeu.

"Temos que fazer mais para encontrar a melhor fórmula (de combate ao racismo). Em 2023, é impossível que a gente espere acontecer conosco para agir. O último caso foi o do Vinicius, mas são muito mais casos. Não dá para deixar a porta aberta para esses comportamentos", afirmou.