Messi admite fim de ciclo na seleção argentina: 'Em pouco tempo'

Rio - Na Copa do Mundo do Catar, Lionel Messi alcançou sua consagração na seleção argentina com o título. Aos 36 anos, o atacante do Inter Miami admitiu que está vivendo seus últimos momentos com a camisa da equipe tricampeã mundial.

''Logicamente, pela idade, será em pouco tempo, mas não sei exatamente quando será esse momento. Simplesmente penso no dia a dia, e curtindo tudo isso que estamos vivendo'', afirmou o craque em entrevista a emissora argentina "TV Pública".

Lionel Messi teve uma carreira brilhante e vitoriosa defendendo o Barcelona no futebol europeu. No entanto, fracassou durante anos pela sua seleção. A história começou a mudar com o título da Copa América conquistado em 2021 no Brasil e no ano passado a Copa do Mundo trouxe ao craque seu maior momento como jogador argentino.