Lelê, goleira da seleção brasileira, celebra a participação em mais uma Copa: 'Me sentindo realizada'

A seleção brasileira feminina continua sua preparação em Gold Coast, na Austrália, visando a estreia na Copa, contra o Panamá, no próximo dia 24 de julho. Reserva nas edições de 2015 e 2019, Lelê surge como uma das poucas jogadoras com status de titular absoluta na equipe comandada por Pia Sundhage. Em entrevista ao "ge", a goleira falou sobre e expectativa de entrar em campo pela primeira vez em um Mundial.

"É um momento de realização. A gente se prepara anos para poder chegar e enfim disputar uma Copa do Mundo. Não só participar, mas jogar também. Estou me sentindo realizada, vivendo esse momento da melhor maneira possível e com certeza fazer o meu melhor dentro de campo que é o que eu espero, o que todo mundo espera e o que vai fazer a diferença", disse Lelê.



A jogadora do Corinthians também revelou que o seu grande objetivo é poder conquistar a Copa. Além disso, afirmou que precisa fazer seu trabalho bem feito na proteção da meta brasileira.

"Meu objetivo é fazer uma excelente Copa do Mundo, poder ajudar a Seleção de todas as maneiras possíveis e com certeza ser campeã do mundo. Se eu fizer meu trabalho bem feito ali atrás o restante da equipe vai abraçar isso", afirmou.



A seleção brasileira vai fazer a sua estreia no Mundial no dia próximo dia 24, em Adelaide, onde duela com o Panamá, em partida válida pela primeira rodada do Grupo F. A bola vai rolar às 8h (de Brasília).