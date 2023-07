Tênis: Djokovic e Alcaraz avançam à semifinal de Wimbledon

Rio - Carlos Alcaraz e Novak Djokovic confirmaram o favoritismo e avançaram à semifinal de Wimbledon, em Londres, na Inglaterra. O espanhol número 1 do mundo venceu o dinamarquês Holger Rune por 3 sets a 0, enquanto o sérvio número 2 do mundo superou o russo Andrey Rublev por 3 sets a 1.

O espanhol não teve muitas dificuldades. Apesar do equilíbrio no primeiro set, Alcaraz venceu com folga nos sets seguintes para fechar o placar em 3 sets a 0, com parciais de 7/6, 6/4 e 6/4. Já Djokovic foi derrotado no primeiro set diante de Rublev, mas virou para 3 a 1 com parciais de 4/6, 6/1, 6/4 e 6/3.

Djokovic venceu as últimas quatro edições de Wimbledon e busca o oitavo título do Grand Slam de Londres. Enquanto esteve saudável, a última derrota do sérvio foi diante de Andy Murray, em 2013. Em outras duas ocasiões foi eliminado após desistir por lesões, mas vencia as partidas.

Já Alcaraz é um dos nomes mais promissores da atualidade e lidera o ranking mundial. Os tenistas espanhol e sérvio disputam a liderança do ranking mundial a cada competição. Djokovic chegou a reassumir o topo após vencer em Roland Garros, mas foi superado por Alcaraz recentemente.

A dupla volta a quadra na próxima sexta-feira (14). Djokovic enfrenta o italiano Jannik Sinner, número 8 do mundo, enquanto Alcaraz encara o russo Daniil Medvedev, número 3 do mundo.