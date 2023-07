Bruno Guimarães elogia a contratação de Diniz pela Seleção: 'Tem tudo para dar certo'

Bruno Guimarães aprovou a chegada de Fernando Diniz à seleção brasileira. Em entrevista ao "ge", publicada nesta quarta-feira, 12, o meio-campista acredita que o trabalho tem tudo para dar certo e elogiou o técnico, que assumiu interinamente e dividirá as função com o trabalho no Fluminense.

"Para quem não conhece, vai se preparando porque vai treinar muito, com bastante vídeo para mostrar o que ele gosta de fazer. Tem tudo para dar certo. É um treinador que faz totalmente o oposto do que os outros fazem, do chutão, jogo de bola longa. Tem tudo para dar certo pela inteligência dos jogadores e qualidade. Estamos falando da seleção brasileira, só os melhores. Acredito que o Diniz tem o nível para fazer essa seleção jogar", disse o jogador.

Vale lembrar que foi Diniz quem promoveu a subida de Bruno da base para o time profissional do Audax-SP. Posteriormente, os dois trabalharam juntos no Athletico, em 2018.

"Fiquei feliz por ele mesmo, pela história de vida, por eu ter conhecido o Diniz quando eu tinha 15 anos de idade. Eu era apenas um menino e vou ser grato ao Diniz para sempre, mesmo que ele não fosse treinador da Seleção, mesmo que eu não trabalhasse mais com ele. Foi o cara que me abriu as portas do futebol profissional. Então, sou muito grato por tudo que fez por mim. Sei o quanto ele trabalha muito no dia a dia, fico feliz por ele. Não tem nada a ver com o Bruno, minha felicidade é por vê-lo conseguir uma vaga na seleção", contou Bruno Guimarães.

O meio-campista também destacou que acredita que Fernando Diniz conseguirá implantar seu estilo de jogo da Seleção. A dúvida, vale lembrar, surgiu entre alguns torcedores após o anúncio do treinador na Canarinho, já que suas equipes adotam uma forma de jogar não tão comum, até agora, no futebol brasileiro.

"Eu acho que, se ele consegue fazer em clube, na seleção vai ser muito mais fácil. Os jogadores de clube não têm a mesma qualidade dos jogadores de seleção. Ele vai trabalhar com muitos jogadores mais refinados. Conseguiu fazer no Vasco, no Fluminense, no Athletico, no São Paulo, imagina com os melhores do país? Acho que vai ser mais fácil. Óbvio que requer tempo, não é de um dia para o outro, mas o tempo que tivermos vamos treinar bastante, dez vezes mais", afirmou o meio-campista.