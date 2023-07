Raphinha recusa proposta do futebol árabe e continua no Barcelona para próxima temporada

Espanha - Um dos principais alvos no mercado de transferências, o ponta Raphinha decidiu o seu futuro. Após receber uma investida do futebol árabe, o brasileiro recusou e decidiu que jogará no Barcelona na próxima temporada. O clube catalão, inclusive, informou que não escutará mais propostas pelo jogador. As informações são do "Sport".

Além da investida do mundo árabe, Raphinha também recebeu uma proposta do Newcastle, da Inglaterra, com o salário anual de 20 milhões de euros (R$ 107 milhões). O brasileiro também recusou, sabendo que o brasileiro tem a vontade de fazer uma grande temporada no Barcelona.

O atacante está nos planos do treinador Xavi para 2023/24. Entretanto, um ponto que preocupa o ídolo do Barcelona seria os problemas de constância que o brasileiro apresentou. Mesmo assim, Raphinha ganhou a confiança da comissão técnica após sua excelente reta-final na temporada passada.

Raphinha foi contratado pelo Barcelona na última temporada após o clube catalão desembolsar 58 milhões de euros (R$ 316 milhões) fixos, com bônus que podem chegar a 67 milhões de euros (R$ 365 milhões) ao Leeds United, da Inglaterra. Desde então, ele vem apresentando um bom futebol no Barça, tendo feito 10 gols e 12 assistências em 50 jogos em 2022/23.