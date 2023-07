José Roberto Guimarães projeta duelo contra a China pela fase final da Liga das Nações Feminina

A seleção feminina de vôlei terá um grande desafio pela frente na fase final da Liga das Nações de Vôlei. Nesta quinta-feira (13), as meninas do Brasil enfrentam a China em jogo decisivo que vale vaga nas semis. Na preparação final para a partida, o técnico José Roberto Guimarães falou sobre o nível das adversárias e ressaltou a manutenção do elenco chinês desde o início da competição.

"Teremos um grande adversário nas quartas de final. A China manteve praticamente o mesmo sexteto nas três fases classificatórias. Foi o primeiro time que começou a treinar entre todos os participantes da Liga das Nações", disse o treinador.

Na estreia da competição, ainda na fase classificatória, o Brasil foi derrotado pelas chinesas em uma partida eletrizante que terminou em 3 sets a 2. Zé Roberto comentou o último confronto entre ambas as equipes e afirmou que suas comandadas estão em um momento diferente.

"Foi nosso primeiro jogo nessa temporada e perdemos por 3 sets a 2, mas estamos em outro momento. Temos tudo para fazer um bom jogo", completou.

Brasil e China entram em quadra nesta quinta, em Arlington, nos Estados Unidos. A partida está marcada para acontecer às 12h30 (de Brasília). Quem avançar enfrentará Alemanha ou Polônia na semifinal.