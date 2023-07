Mulher que acusa atacante da Seleção de agressão afirma que irá operar para recuperar movimentos do dedo

Rio - Gabi Cavalin voltou a falar sobre a suposta agressão que sofreu de Antony. A DJ abriu uma caixinha de perguntas nas redes sociais e escolheu algumas para responder. Ela contou que não sabe quando voltará a tocar, pois terá de ser submetida a uma cirurgia para recuperar os movimentos do dedo que teria sido afetado pelo jogador. Além de agredida, ela diz ter sido ameaçada pelo atleta.

"Ainda não sei [quando volto a tocar], os movimentos do meu dedo estão limitados. Ele não estica, vou passar por cirurgia para reparar e depois fisioterapia... Quando souber eu aviso aqui", contou a DJ.

Um dos questionamentos foi sobre a sua estadia em Manchester, onde vivia com o jogador. A ex-namorada do atleta declarou que viajará para o local na companhia de seus advogados.



"Vou para lá com meus advogados, infelizmente. É um lugar que eu não gostaria de voltar tão cedo, mas é necessário. Algumas coisas precisam ser formalizadas na Inglaterra também [...] Acredito nas duas justiças, mas por causa da gravidade dos acontecimentos, daremos a proporção devida", disse Cavallin.

Gabriela Cavallin fez um Boletim de Ocorrência contra Antony por violência doméstica no início do mês de junho. Ela alega ter sido agredida em maio, quando o jogador estava na Inglaterra. Segundo a DJ, o atacante teria ligado para ela e dito que a mataria, se a visse com alguém.



A DJ informou a polícia que tinha medo de o atleta ter acesso a arma de fogo por conta de sua condição financeira e também por "ainda ter muitos amigos na comunidade onde nasceu."