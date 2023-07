Paquetá se junta a Vini Jr e Endrick em agência do rapper Jay-Z

Rio - O meia Lucas Paquetá está de empresário novo. O meia do West Ham, da Inglaterra, trocou de agente e se juntou a Vini Jr, do Real Madrid, Endrick, do Palmeiras, e Gabriel Martinelli, do Arsenal, na agência Roc Nation Sports Brazil, do rapper americano Jay-Z.

"É uma honra ser o primeiro jogador anunciado pela Roc Nation Sports Brazil. Representa o início de uma nova fase na minha carreira. Estou muito animado, quero evoluir na parte publicitária e seguir com êxitos esportivos no meu clube e na seleção brasileira", disse Paquetá.

Lucas Paquetá, de 25 anos, era agenciado pelo empresário Eduardo Uram. Um dos destaques do West Ham na última temporada e nome certo nas convocações da seleção brasileira, o meio-campista busca também uma promoção na publicidade.

A amizade do jogador com Vini Jr, companheiro nas categorias de base e nos profissionais do Flamengo no início da carreira, também pesou na decisão. Na temporada 2022/23, Paquetá marcou cinco gols e deu cinco assistências em 43 jogos, além de levar o West Ham ao título da Liga Conferência.