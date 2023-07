LeBron James descarta aposentadoria e jogará 21ª temporada da carreira na NBA

Um dos maiores jogadores da história do basquete, LeBron James não planeja se aposentar. O ala, de 38 anos, garantiu que retornará para a 21ª temporada da carreira durante a premiação do ESPYS Awards (o Oscar dos Esportes Americanos). O jogador do Los Angeles Lakers foi homenageado após quebrar o recorde de pontos de Kareem Abdul-Jabbar e se tornar o maior cestinha da história da NBA.

"Me pergunto isso no final da temporada já faz uns anos, só não falei abertamente sobre isso. Não importa quantos pontos mais farei, mas sim o que conseguirei ou não fazer dentro de quadra. A verdadeira questão é: eu consigo jogar dando tudo de mim? O dia que eu não puder dar tudo pelo jogo, será o dia que a minha carreira acabará. Para a sorte de vocês, esse dia não é hoje", disse LeBron James.

Na temporada 2022/23, LeBron James teve médias de 28.9 pontos, 8.3 rebotes e 6.8 assistências por jogo. Ao todo, ele disputou 55 partidas. O ala sofreu com uma lesão no pé na reta final e jogou os playoffs no sacrifício, mas levou o Los Angeles Lakers às finais de conferência, sendo derrotados pelo Denver Nuggets - que conquistou o título da NBA após superar o Miami Heat na decisão.

Na carreira, LeBron James soma quatro títulos, quatro prêmios de melhor da final, quatro prêmios de melhor da temporada e foi 19 vezes selecionado para o Jogo das Estrelas. O jogador é detentor de inúmeros recordes, sendo o principal deles o de mais pontos na história da liga, tendo superado Kareem Abdul-Jabbar com mais de 38.387 pontos - atualmente soma 38.652.