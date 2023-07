Jogador da seleção brasileira na última Copa recebe oferta de clube saudita

Jogador da seleção brasileira na última Copa do Mundo, o volante Fabinho pode ser mais uma estrela do futebol europeu a ir para o futebol saudita. Segundo o jornal "The Athletic", o Al-Ittihad, clube que recentemente anunciou Karim Benzema e N'Golo Kanté, irá fazer uma proposta de 47 milhões de euros (cerca de R$ 250 milhões) ao Liverpool pelo brasileiro.

O clube ingês passa por um processo de reformulação em seu meio de campo. No fim da temporada, o clube anunciou as saídas de Oxlade-Chamberlain, Milner e Keita e, em seus lugares, contratou o argentino Mac Allister e o húngaro Szoboszlai. Fabinho pode ser mais um nome a sair da equipe, mesmo tendo três anos de contrato com os Reds.

Fabinho atua no Liverpool desde 2018, quando foi contratado junto ao Monaco, da França. Antes disso, o volante teve passagem pelo Real Madrid. No Fluminense, clube em que foi formado, o jogador, de 29 anos, não chegou a estrear pelo profissional, sendo vendido ao clube espanhol em 2012.