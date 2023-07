Messi lança hambúrguer em parceria com rede de fast food dos Estados Unidos

Perto de ser apresentado pelo Inter Miami, Lionel Messi aproveitou o início de sua nova trajetória nos Estados Unidos para anunciar uma novidade. O argentino lançou um hambúrguer em parceria com uma das grandes redes de fast food, o Hard Rock.

O jogador será embaixador da empresa norte-americana para o lançamento do novo hambúrguer, que é inspirado em seu prato favorito, chamado de "à Milanesa".

O "Sanduíche de Frango Messi", como foi batizado, fará parte do cardápio de todas as unidades do Hard Rock, sobretudo, em Puerto Madero, em Buenos Aires, na Argentina.

Aliás, esta não é a primeira vez que Messi lança pratos de comida com a Hard Rock. O primeiro foi um hambúrguer nomeado de "Messi Burguer", e o segundo foi um prato ligado a Copa do Mundo do Catar, em 2022.