Vídeo: Ex-jogador do Flamengo faz golaço por campeonato dos Estados Unidos

Ex-lateral do Flamengo, o peruano Miguel Trauco, que atualmente defende o San José Earthquakes, dos Estados Unidos, fez um dos gols mais bonitos da temporada na madrugada desta quinta-feira (13). O tento foi marcado contra o Seattle Sounders, pela 25ª rodada da Major League Soccer.



Aos 64 minutos de partida, Trauco recebeu um cruzamento vindo de escanteio e, de primeira, acertou um "sem-pulo" que no canto esquerdo do goleiro Stefan Cleveland, dando números finais à partida.

Confira o vídeo do golaço abaixo:

OMG they really pulled this off.



Miguel Trauco connects with the Cristian Espinoza corner kick from a full volley at the top of the box. #Quakes74 pic.twitter.com/9U1HHQpmXt — Major League Soccer (@MLS) July 13, 2023

Trauco defendeu a camisa do Flamengo entre 2017 e 2019. Após um bom início no seu primeiro ano, o peruano perdeu espaço no Rubro-Negro após mostrar desempenhos abaixo do esperado, principalmente no aspecto defensivo, e se tornou reserva. Ao todo, jogou 75 partidas com o manto do clube, marcou quatro gols e deu 10 assistências.