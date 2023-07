Fora dos planos, Sadio Mané deve ser negociado pelo Bayern

O atacante Sadio Mané não deve ficar no Bayern de Munique. Segundo informações publicadas pela revista "Kicker" nesta quarta-feira (13), a diretoria do clube alemão informou ao jogador que ele não está nos planos para a temporada 2023/24.

Contratado pelo Bayern em junho do ano passado, Mané custou 32 milhões de euros (R$ 169 milhões, na cotação da época) aos cofres do clube alemão. Ao todo, o atacante disputou 38 jogos, sendo 27 como titular, fez 12 gols e deu duas assistências.

Apesar de ter contrato com o Bayern até 30 de junho de 2026, Mané pode ser negociado já nesta janela de transferências. Caso os alemães consigam um acordo com outra equipe pelo jogador, poderão chegar a uma economia de 20 milhões de euros (cerca de R$ 107 milhões) em salários.

Ainda de acordo com o veículo, Mané interessa clubes da Arábia Saudita. O Bayern, por sua vez, se anima com as ofertas consideradas 'satisfatórias' para negociar o senegalês de 31 anos.