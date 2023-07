Após desistência de Wimbledon por lesão, Beatriz Haddad Maia desabafa em rede social: 'Seguimos'

Em Wimbledon, a tenista Beatriz Haddad Maia tinha esperanças de repetir ou quem sabe superar a excelente campanha de Roland Garros, onde parou na semifinal, já que tem um bom retrospecto em torneios na grama. Com vitórias nas três primeiras rodadas, a brasileira crescia conforme avançava na competição. No entanto, ao chegar às oitavas, a jogadora acabou desistindo da partida contra a russa Elena Rybakina após sentir fortes dores nas costas, ainda no primeiro set.

Em suas redes sociais, Bia Haddad publicou um texto em desabafo falando sobre o longo tempo de preparação visando a conquista de um Grand Slam.

"Foram 14 semanas desde que viajamos para essa gira e não caberia outra palavra a não ser GRATIDÃO por todo aprendizado dentro e fora das quadras. Gostaria de agradecer ao meu time, à minha família e aos meu patrocinadores por tornarem tudo isso possível", disse a brasileira.

Na publicação, a tenista ainda faz uma menção especial aos torcedores que estiveram dando apoio durante a trajetória da jogadora em Wimbledon.

"Agradeço a todos pela torcida. Mesmo de longe sinto o carinho e energia de vocês. Seguimos que isso (o caminho) é longo", completou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Beatriz Haddad Maia (@biahaddadmaia)