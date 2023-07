Ex-massagista conta que ajudava Ronaldinho Gaúcho a curar ressacas

Rio - Dias após deixar o Atlético-MG, clube onde trabalhou por 55 anos, o ex-massagista Belmiro fez revelações curiosas sobre o período em que conviveu com Ronaldinho Gaúcho no clube mineiro. Ele afirmou ter ajudado o craque a se curar da ressaca em mais de uma oportunidade.



“Sempre, direto [teve que ajudar a curar ressaca]. Só eu que entrava no quarto dele. Ele tem a voz rouca e eu falava: 'E aí, tranquilo?' e ele: 'Beleza [...] Traz um negócio para mim lá, pede para alguém trazer um doce para comer [sic]'. Ele ficava com o Jô [no mesmo quarto], e o Jô falava: 'Bel, o Ronaldo está te chamando lá'. Ele pedia alguma coisa para comer, ele não ia às vezes tomar café da manhã e aí ele me chamava", contou Belmiro à “Itatiaia”.



Apesar disso, a convivência com Ronaldinho no Galo era boa, garante o ex-massagista.



"O Ronaldo é muito tranquilo, ele já chegava pronto [para o jogo]. Acabava o treino e ele já subia para ir embora. Ele não enchia o saco. Ele é gente boa, gente finíssima. Às vezes ele não dava muita atenção, mas era porque ele tinha, no mínimo, 100 pessoas em volta dele”, contou.



Ronaldinho defendeu o Atlético-MG entre 2012 e 2014. Por lá, disputou 85 jogos e fez 27 gols e se tornou ídolo do clube ao conquistar a Libertadores de 2013.