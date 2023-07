Atacante com passagem pela seleção da França é denunciado por estupro

O atacante Wissam Ben Yedder, de 32 anos, do Monaco e com passagem pela seleção francesa, está sendo acusado de estupro. De acordo com a Promotoria de Nice, duas denúncias de abuso sexual foram feitas, e o irmão do jogador também está envolvido no caso.

As supostas vítimas são jovens de 19 e 21 anos, que prestaram depoimentos alegando que ambos forçaram relações sexuais após uma festa em Beausoleil, cidade nos arredores de Mônaco, na última segunda-feira (10). A polícia abriu investigações para apurar o caso, e eles ainda não foram detidos.

Em abril deste ano, Ben Yedder foi condenado à pena de seis meses por conta de um delito fiscal em Sevilla, mas realizou um acordo e a decisão foi suspensa.

Pela seleção da França, o jogador marcou apenas quatro vezes em 19 convocações. No Monaco desde 2019, o atacante soma 98 gols marcados em 167 partidas. Ben Yedder acumula passagens de sucesso por Toulouse, também da França, e Sevilla, da Espanha.