STJD mantém pena de Catatau e reduz suspensão de outros dois jogadores

Rio - O Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgou nesta quinta-feira (13) os recursos da defesa dos jogadores denunciados por participarem dos esquemas de apostas no futebol. Apenas o atacante Ygor Catatau teve a pena mantida. Revelado no Madureira e com passagem pelo Vasco, o jogador teve o contrato rescindido recentemente com o Sepahan, do Irã.

Além de Ygor Catatau, foram julgados Mateusinho, do Cuiabá, Paulo Sérgio, do Operário-PR, e André Queixo, do Nam Dinh, do Vietnã. Somente o lateral Mateusinho compareceu ao tribunal. Mateusinho e Paulo Sérgio tiveram as penas reduzidas de 720 para 600 dias de suspensão, além de R$ 50 mil em multa cada. Já André Queixo saiu de uma multa de R$ 50 mil para suspensão de 600 dias, além da multa no mesmo valor.

Entre as penas, a mais grave é de Ygor Catatau. O ex-jogador do Madureira e Vasco segue eliminado, mas ainda existe a chance de voltar a jogar futebol. O Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) prevê que dois anos após a penalização o jogador pode recorrer pelo retorno às atividades em novo processo. Para isso, teria que provar em julgamento que merece a reabilitação.

Veja outras sentenças:

Moraes (Aparecidense-GO): 720 dias e R$ 55 mil

Gabriel Tota (Ypiranga-RS): eliminação e multa de R$ 30 mil

Paulo Miranda (sem clube): 720 dias e R$ 70 mil

Eduardo Bauermann (Alanyaspor, Turquia): 360 dias e multa R$ 35 mil

Igor Cariús (Sport): absolvido

Fernando Neto (São Bernardo): 360 dias e R$ 15 mil

Matheus Gomes (sem clube): eliminação e multa de R$ 10 mil

Kevin Lomónaco (Bragantino): 360 dias e R$ 25 mil