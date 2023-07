Astro do Manchester City, Haaland será capa do EA Sports FC

A EA Sports, desenvolvedora de jogos eletrônicos esportivos, revelou nesta quinta-feira (13) o jogador que fará parte da capa do EA Sports FC 24. O atacante do City Erling Haaland estampará o game sucessor do Fifa 23. Nos últimos títulos, ainda sob o nome de Fifa, Mbappé teve seu rosto como grande destaque da franquia.

O EA Sports FC 24 será o primeiro jogo de futebol da empresa canadense após 30 anos de parceria com a Fifa. A desenvolvedora canadense não chegou a um acordo de renovação com a entidade máxima do futebol, que pedia 1 bilhão de dólares (R$ 4,95 bilhões) para renovar a licença por mais quatro anos. Com isso, o jogo precisou ser rebatizado.

Apesar de um novo nome, o game não foi afetado com a perda de contrato com os outros parceiros, como a Conmebol e a Uefa. Sendo assim, a Liga dos Campeões e Libertadores, além das outras competições de ambas as entidades, seguem licenciadas. A EA projeta que o seu novo título deve manter o status de jogo mais vendido do mundo.

Um dos melhores do mundo em 2023, Haaland chegou ao Manchester City após transferência junto ao Borussia Dortmund e fez história em sua primeira temporada no novo clube. Aos 22 anos, o norueguês conquistou a tríplice coroa: Liga dos Campeões, Campeonato Inglês e Copa da Inglaterra. Além disso, o atacante faturou a chuteira de ouro após marcar 36 gols na última edição da Premier League.