Seleção brasileira de basquete é convocada para treinos antes da Copa do Mundo

Rio - Nesta quinta-feira (13), o técnico Gustavo de Conti convocou a seleção brasileira masculina de basquete para um período de treinamentos visando a Copa do Mundo, que será disputada no Japão, Indonésia e Filipinas a partir do dia 25 de agosto.

As atividades de preparação terão início no dia 27 de julho, em São Paulo, no Ginásio do Sírio. "Gustavinho", que também é técnico do Flamengo, explicou a lista.

"É uma lista com diferentes gerações de atletas do basquete do Brasil, alguns mais experientes, outros que estão chegando e alguns que farão parte do futuro da Seleção. São nomes que têm total condição de representar o Brasil, e ser competitivo em uma Copa do Mundo. Faremos a melhor preparação possível, para chegarmos nas nossas melhores condições."

Depois do período de treinos, a Seleção viaja para a Austrália, onde fará amistosos entre 14 a 17 de agosto, no Boomers x World, em Melbourne, diante de Austrália, Sudão do Sul e Venezuela. Depois, nos dias 20 e 21 de agosto, pega a Itália e a Sérvia pela Solidarity Cup, em Shenzhen, na China.

O Brasil em Jacarta, na Indonésia, no dia 23 de agosto, e fará sua estreia dois dias depois, contra o Irã, às 6h45 (de Brasília). Espanha e a Costa do Marfim completam o Grupo G.

Confira a lista de convocados para o período de treinos:

ARMADORES

Marcelo Huertas - Tenerife-ESP

Yago Mateus - Ulm-ALE

Raul Neto - Cleveland Cavaliers-EUA



ALAS/ARMADORES

George de Paula - SESI Franca

Vitor Benite - Gran Canaria-ESP



ALAS

Guilherme Santos - Golden State Warriors-EUA

Leonardo Meindl - U-Banca-ROM

Didi Louzada - Flamengo

Reynan Camilo - SESI Franca



ALAS/PIVÔS

Gabriel Jaú - Flamengo

Lucas Dias - SESI Franca

Bruno Caboclo - Venezia-ITA

Tim Soares - Guaynabo-PUR



PIVÔS

Márcio Santos - SESI Franca

Felipe dos Anjos - Andorra-ESP

Cristiano Felício - Granada-ESP