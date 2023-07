Campeonato Brasileiro Sub-17: em clássico morno, Fluminense e Flamengo não tiram o zero placar

Rio - Em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17, Fluminense e Flamengo ficaram no 0 a 0, nesta quinta-feira (13), no estádio Luso-Brasileiro. Em clássico marcado por bastante equilíbrio, ambos os times criaram boas jogadas, mas o que se viu foram poucas chances claras de abrir o placar. Aos 38 minutos do segundo tempo, o Tricolor chegou a balançar as redes com o Esquerdinha, mas o gol foi anulado pela arbitragem.

Com o resultado, os Garotos do Ninho assumem a terceira colocação do Grupo A, com quatro pontos. Por outro lado, os Moleques de Xerém empataram pela segunda vez consecutiva e ocupam a sexta colocação, empatados com o América-MG.

Fluminense e Flamengo voltam a campo pelo Brasileirão Sub-17 na próxima quarta-feira (19). Os tricolores visitam o Cuiabá, enquanto os rubro-negros recebem o Botafogo, no estádio da Gávea.



Confira os melhores momentos de Fluminense 0x0 Flamengo: