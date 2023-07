Chelsea observa situação de Neymar e avalia oferta pelo atacante do PSG, afirma jornal

Rio - Com futuro indefinido no PSG, Neymar continua na lista de interesse do Chelsea. De acordo com o jornal "Le Parisien", o clube londrino continua monitorando o brasileiro e poderá tomar a decisão de fazer uma proposta, caso o camisa 10 realmente seja colocado na lista de transferências do clube de Paris.

Neymar se reapresentou ao PSG, mas ainda tem o seu futuro indefinido. O brasileiro, de 31 anos, ainda tem seus movimentos limitados por conta de uma lesão no tornozelo direito em março que o levou a realizar uma operação. O craque ficará de fora dos jogos da pré-temporada do clube francês.

Novo técnico do PSG, Luis Enrique comandou Neymar em seu melhor momento no futebol europeu. Em 2015, pelo Barcelona, o brasileiro foi um dos protagonistas do título da Liga dos Campeões ao lado de Lionel Messi e Luis Suárez. Apesar disso, o espanhol afirmou que a continuidade do brasileiro na próxima temporada é "assunto interno" do PSG.

Inicialmente o desejo do clube francês era a saída de Neymar, porém, com a ida de Lionel Messi para o futebol dos Estados Unidos e a indefinição sobre Kylian Mbappé, que deseja deixar o PSG, a permanência do brasileiro passou a ser vista com bons olhos pelos dirigentes parisienses.