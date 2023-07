Ex-jogadora publica foto deslumbrante e recebe elogios de fãs: 'Salve a rainha'

Rio - A ex-goleira de hóquei, Mikayla Demaiter, tirou o fôlego dos seus fãs mais uma vez no Instagram. Ela publicou uma imagem em que aparece de biquíni com os dizeres: "Faça isso e sempre terá o título da rainha do biquíni". Foi o suficiente para a musa receber muitos elogios.

"Salve a rainha", "Você está deslumbrante", "Extremamente linda", "Muito quente", "Fantástica", foram alguns dos comentários dos mais de 2,4 milhões de seguidores que a canadense tem nas redes sociais.

Mikayla Demaiter, de 22 anos, defendeu o Bluewater Hawks, equipe de hóquei no gelo, por duas temporadas, mas decidiu encerrar sua carreira no esporte em 2020 para se dedicar exclusivamente ao OnlyFans.