Fifa 23: Brasil conquista Copa do Mundo pelo segundo ano seguido

Rio - O Brasil é bicampeão da Copa do Mundo de Fifa. A seleção brasileira venceu a Holanda por 3 a 2 no placar agregado, nesta sexta-feira (14), e conquistou o título pelo segundo ano consecutivo. Após perder o primeiro jogo por 2 a 0, a dupla brasileira conseguiu a virada na prorrogação da segunda partida.

No primeiro jogo da decisão, a dupla brasileira foi PHzin e Resende. Os holandeses venceram por 2 a 0 e não deram muitas chances. Já na segunda partida, os brasileiros foram a campo com PHzin e Paulo Neto, e venceram por 2 a 0 no tempo normal - e ainda perderam um pênalti.

Com o empate por 2 a 2 no placar agregado, a final do Mundial de Fifa 23 foi para a prorrogação. A dupla brasileira marcou na segunda metade do tempo extra após grande jogada individual de PHzin, e administraram os últimos minutos para conquistar o título pelo segundo ano seguido.

Foi a terceira edição do "Fifae Nations Cup", uma espécie de Copa do Mundo do jogo eletrônico de futebol da desenvolvedora canadense EA Sports. O Fifa é o jogo de futebol mais vendido do mundo. No ano passado, o Brasil venceu a Polônia na decisão. Na primeira edição, a França derrotou a Argentina, em 2019.