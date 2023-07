Astro da NBA se torna dono minoritário de clube inglês

Rio - O armador Russell Westbrook, do Los Angeles Clippers, se tornou um dos donos minoritários do Leeds United, da Inglaterra. O jogador, de 34 anos, entrou com participação na empresa 49ers Enterprises, que possui 44% do controle do clube inglês.

"Fui sortudo o suficiente por conversar sobre isso com meus amigos e meus parceiros de negócio. Foram muitas conversas para chega a conclusão que esse era o negócio certo para mim e como poderíamos tocar isso de forma diferente", disse o armador.

A 49ers Enterprises trabalha para comprar a parte do empresário italiano Andrea Radrizzani, fundador e presidente do grupo de transmissão esportiva Eleven Sports. Estima-se que a empresa terá que desembolsar 170 milhões de Libras (cerca de R$ 1 bilhão).

O Leeds United foi rebaixado para a segunda divisão inglesa na última temporada. A 49ers Entreprise também atua como o braço financeiro do time de futebol americano, San Francisco 49ers. Já Westbrook é o 14º jogador mais bem pago da NBA.