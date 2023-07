Ex-jogador do Fluminense, Luiz Henrique se alegra com comparações e exalta Vini Jr: 'Muito humilde'

Rio - Revelado pelo Fluminense, o atacante Luiz Henrique, de 22 anos, disputou sua primeira temporada no futebol europeu pelo Betis. A sua velocidade e sua habilidade fizeram com que alguns jornais da Espanha o comparassem com Vini Jr. Em entrevista à ESPN, o jogador se disse lisonjeado pelos elogios que recebeu.

"Para mim, foi incrível ser comparado com o Vinicius, um jogador de muito alto nível, jogando em um clube gigantesco como o Real Madrid. Fiquei super feliz, porque isso também me dá mais vontade de fazer as coisas, de jogar bola, porque é um cara que todo mundo quer ver. Quando fui comparado a ele fiquei super feliz. Sinal de que estou fazendo um trabalho muito bom, me senti muito importante", avaliou.

Luiz Henrique abordou o contato que teve com o craque do Real Madrid. O ex-atacante do Fluminense elogiou o comportamento de Vini Jr.

"A gente bateu um papo, ele me perguntou como estava sendo minha adaptação, disse que está sendo bom, inesperada, porque me adaptei super bem e rápido. É um cara incrível, muito humilde e me deu bastante moral, também", relembrou.

Sobre a possibilidade de se transferir para algum clube maior do futebol europeu, Luiz Henrique pregou cautela e se disse totalmente focado no Betis.

"Para mim, não chegou nada. Eu sempre estou trabalhando, com os pés no chão, sempre falo que essas coisas de proposta eu deixo para os meus agentes. Depois, quando eles verem que é uma coisa muito boa para mim, que vai me ajudar, se tiver uma conversa com o Betis, tudo acertado, eu falo. Eu sempre penso no Betis, minha cabeça e meus pés no chão com muita tranquilidade. Se chegar, vamos sentar, conversar”, concluiu.