Neto chama Diniz de ‘amiguinho’ da CBF e diz que Dorival deveria treinar a Seleção

O ex-jogador Craque Neto, postou um story no Instagram comentando a vitória do São Paulo sobre o Palmeiras na noite de quinta-feira (14). Na postagem, o apresentador criticou a CBF, por escolher o Fernando Diniz como o técnico interino da Seleção Brasileira, em vez de Dorival Junior.



"Outra coisa, quando acabou o jogo, a gente vai tendo as ideias, né? Vai falando, vai pensando, vai dando opinião e assim que toca a banda. Se o Dorival Junior fosse marrento, xingasse jogador, se ele estivesse no Rio de Janeiro, talvez ele fosse o técnico da Seleção Brasileira", disse neto.



O apresentador do "Donos da Bola", falou sobre a escolha de Diniz, dizendo que foi por ser "amiguinho" da CBF.



"Como Dorival é educado, centrado, ganhador de títulos, ai ele não serve para ser Treinador da Seleção Brasileira. Ai, tem que ser "amiguinho", igual é o Fernando Diniz? Ser interino do interino? Você acha justo isso? Um cara que foi campeão no Flamengo, campeão no Santos. Será que vocês não entenderam que o Dorival Junior era o cara para ser o treinador da Seleção Brasileira, isso é o correto! Mas, precisa ser marrento, não gente boa e profissional", finalizou o apresentador.