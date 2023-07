Tênis: Djokovic vence mais uma e se garante na decisão de Wimbledon

Rio - Novak Djokovic chega a sua terceira final de Grand Slam em 2023, dessa vez em Wimbledon. Atual campeão do torneio, o número 2 do mundo venceu o italiano Jannik Sinner, 8º colocado do ranking, por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/4 e 7/6 (4) em partida realizada nesta sexta-feira (14).

Apesar do favoritismo do sérvio, Sinner fez um duelo bem parelho e liderou a estatística de bolas vencedoras, enquanto Djokovic fez uma partida mais sólida sem ceder quebras de serviço ao seu adversário. Por conta de sua regularidade durante todo o jogo, o maior campeão de Grand Slams fechou o jogo em duas horas e 42 minutos. Na decisão, ele encara o vencedor de Alcaraz e Medvedev que se enfrentam ainda nesta sexta.

Djokovic é o atual campeão de Wimbledon desde 2018. Ele também venceu em 2011, 2014 e 2015. Já em 2020, o torneio não foi realizado por causa da pandemia do novo coronavírus. O sérvio tenta a oitava conquista na grama para se igualar ao recordista, o suíço Roger Federer.