Fórmula E: Drugovich lidera testes para novatos e busca vaga na categoria

Rio - Piloto reserva da Aston Martin, equipe da Fórmula 1, Felipe Drugovich procura outras alternativas para correr enquanto não recebe a tão sonhada oportunidade na principal competição do automobilismo mundial. Sendo assim, o brasileiro almeja uma vaga na Fórmula E, categoria de carros elétricos.

Nesta sexta-feira (14), Drugo participou do teste de novatos realizado em Roma. A bordo da Maserati, o piloto fez o tempo de 1min43s736 e liderou a sessão que também contou com a participação de um ex-F1, o russo Daniil Kvyat, além de outros "rookies" que buscam um assento nos monopostos elétricos. O brasileiro disputa a vaga para 2024 com o alemão Maximilian Gunther, atual titular da equipe.

Felipe Drugovich é o atual campeão da Fórmula 2. Na última temporada o brasileiro venceu o título com quatro corridas de antecedência e terminou o campeonato 101 pontos na frente do vice, o francês Théo Pourchaire. No final de 2022, ele assinou fechou com a Aston Martin para ser piloto reserva da escuderia em 2023.