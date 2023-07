Casal de tenistas recebe oferta de R$ 480 mil para produzir conteúdo para plataforma adulta

Rio - Os tenistas Stefanos Tsitsipas e Paula Badosa anunciaram recentemente que estão namorando. Os dois competiriam juntos nas duplas mistas de Wimbledon, porém, a espanhola acabou se lesionando. No entanto, de acordo com o jornal inglês "The Sun", para alegrar os fãs do casal, uma plataforma de conteúdo adulto fez uma proposta de 100 mil dólares (cerca de R$ 480 mil, na cotação atual) para que os dois produzam conteúdo juntos para o site.

"Os fãs de tênis do mundo todo estão decepcionados porque não irão ver o novo casal 'it' do esporte competindo juntos na quadra, batendo bolas e sacando com vontade. Para compensar o que vocês perderam, e, mais importante, dar aos fãs um conteúdo de bastidores, gostaria de oferecer até 100 mil dólares para criarem uma conta conjunta na plataforma de conteúdo adulto e postarem regularmente (pelo menos três vezes por semana durante um ano)", afirmou o vice-presidente da plataforma.

O valor é baixo se comparado com os ganhos dos tenistas em competições importantes como Wimbledon. Tsitsipas chegou até as oitavas de final do Grand Slam e faturou 207 mil libras (cerca de R$1,3 milhão). Já Paula se lesionou na segunda rodada e levou 85 mil libras (R$ 534 mil). Os valores são superiores aos 100 mil dólares (cerca de R$ 480 mil, na cotação atual) da proposta para participarem da plataforma.